Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.28 Şubat 2019 Perşembe 11:59
Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.30’da Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda partililere seslenecek. Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı miting öncesi şiddetini artırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri miting alanı ve çevresinde çalışmalarına hız verdi.
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