ERZURUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ecdadımızın bize yaptığı eserlerin içinde olduğu, kültür mirası gördüğümüz Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi projesini yapacağız. Erzurum için burada Millet Bahçesi Projesi'ni gerçekleştireceğiz." dedi.

Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, illeri ziyaret ettiklerini belirterek, Dadaşlar diyarı Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) tamamlanma aşamasına gelen 1650 konutu ocak ayında hak sahiplerine teslim edeceklerini anlatan Kurum, ildeki kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kurum, tarihi eserlerin bulunduğu Erzurum Kalesi'nin çevresinde düzenlemeler yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bize yaptığı eserlerin içinde olduğu, kültür mirası gördüğümüz Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi projesini yapacağız. Erzurum için burada Millet Bahçesi Projesi'ni gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 150 bin metrekare alanda tarihi eserlerin ön planda tutulduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı, bakanlık olarak bizim de belediyemizin projesine destek olup burayı tamamen Erzurumluların, Erzurumlu vatandaşların kullanacağı Millet Bahçesi haline getireceğiz. Bu tarihi eserlerimiz gün yüzüne çıkacak, hem de burada insanlarımız gezecek. Burada vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri millet kıraathaneleri ve sosyal faaliyetleri içerecek birçok öge projede olacak."

"Kale Yolu Kültür Projesi" kapsamında belediyeye finansal destek sağlayacaklarını belirten Kurum, "Ulucami, Çifte Minare, kale ve etrafında çevre düzenleme projesi başladı. Projeyi, Üç Kümbetler'i ve Millet Bahçesi'ni de içine koyduğumuzda 250-300 bin metrekare alanı, tamamen kültürün, tarihin öne çıktığı sosyal bir alan olarak Erzurum'a kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm için 135 dönüm araziyi Aziziye Belediyesine tahsis edeceklerine dikkati çekerek, bu bölgenin ilçedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla rezerv alan olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.

Telesiyeje binerek Palandöken Kayak Merkezi'ni gezen Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı alanlarda da incelemelerde bulundu.

(Bitti)