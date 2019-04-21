Erzurum İŞKUR,‘Kilim Dokuma ve Tatlı Ustası (Baklava) Kursu’ düzenleyecek

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında ErzurumİŞKUR, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasına yönelikhereke / ipek halı dokumacısı ve özel politika kapsamında Tatlı Ustası ( Baklava) kursu düzenliyor.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Vekili Abdulkadir Mutlu yaptığı açıklamada, “İŞKUR ve Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı iş birliği ile özellikle sosyal yardım alan ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ‘debulunan kadın kursiyerlere unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasına ve“Ustalardan Çıraklara Geleneksel Mirasımız Programı” adı altında açılan kurslarımıza başvuran kursiyerlerimiz sosyal yardımlaşmaya başvuran kadınların sosyalleşmesi ve meslek edinerek aynı zaman da rehabilite olmasına yönelikamacıyla hereke / ipek halı dokumacısıve tatlıbaklava ustası mesleğindekikursu başladı. Aynı bu kurslar vasıtasıyla meslek edinip istihdam etmelerine de olanak sağlayacak” dedi.

Kursları ziyaret eden ,Erzurum İŞKUR İl Müdürü Vekili Abdulkadir Mutlu ve Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş, Kurs Koordinatörü Özlem Tanrıver‘den kursların durumu hakkında kısa bilgi aldılar. Kursiyerleri yerinde ziyaret eden İŞKUR İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu ve Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş kurs ortamında özellikle kursiyerlerin çocukları için kreş bulundurulmasından ayrıca mutlu olduklarını belirttiler.

Kursiyerler ise özellikle İŞKUR’a teşekkür ettiklerini bizlerin kendimizi geliştirip kendi ayakları üstünde duran birer birey olmak istediklerini bu yüzden de İŞKUR’un açacağı kursların bizler için önemli olduğunu her daim bizlere katkı verdiğini bu katkının devam etmesi içinde farklı mesleklerde kursların açılmasını istediğini belirttiler.

Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıAile Destek Hizmet Merkezi binasında düzenlenen kurslar özel politika kapsamımda kadınlarayönelik olup 20 kursiyerler hereke / ipek halı dokumacısı kursu için bin 165 saat eğitim alacak Tatlı Ustası Baklavakursu için 640 saat eğitim alacak. Kurs süresince katılımcılara 40 lira (hereke / ipek halı dokumacısı ) günlük, tatlı ustası( Baklava) için günlük 30 ücret ödenecek ve genel sağlık sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurs sonunda katılımcılara ‘hereke / ipek halı dokumacısı ve Tatlı Ustası (Baklava) olarak sertifika verilecek.