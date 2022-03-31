2 Şubat 2022’de üç aylar recep ayıyla başladı. 4 Mart’ta başlayan şaban ayı ise 2 Nisan’da yerini ramazan ayına bırakacak. 1 Nisan Cuma gecesi ise tüm yurtta teravih namazları kılınacak. Peki, Erzurum’da ilk teravih saat kaçta?

Teravih namazı cemaatle neden kılınır?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

Erzurum ilk teravih saat kaçta? Erzurum namaz vakitleri 2022

Erzurum’da 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.05’te kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 2.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.06'da kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 3.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.08’te kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 4.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.09’da kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 5.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.10'da kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 6.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.11’de kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 7.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.13’te kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 8.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.14’te kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 9.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.15’te kılınacak.

Erzurum ramazan ayının 10.günü teravih saat kaçta?

Erzurum’da 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.16’da kılınacak.