Erzurum İHA Bölge Müdürü Türkez’den Başkan Köksoy’a ziyaret Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekiler, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’ ziyaret etti.

Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekiler, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’ ziyaret etti.

Erzurum İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bir takım ziyaretler için geldiği Ardahan’da İHA muhabirleri ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Köksoy, İHA çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Türkez’den bilgi aldı.

Ziyaretsonunda Türkez ve beraberindekiler Başkan Köksoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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