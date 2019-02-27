Erzurum için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

ERZURUM (AA) - Erzurum için yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 00.00'dan 18.00'e kadar Erzurum'un Tekman, Karayazı, Hınıs, Karaçoban ve Çat ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle buzlanma, don olayı ile ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel risklere karşı özellikle sürücülerin kara yolu geçitlerinde tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.











