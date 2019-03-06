Erzurum için kuvvetli kar yağışı uyarısı Erzurum ve ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Erzurum ve ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 07.03.2019 Perşembe günü saat 06.00’dan (yarın sabah) 07.03.2019 Perşembe günü (yarın aksam) saat 18.00’e kadar Erzurum merkez, Aşkale, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Karaçoban ilçelerinde kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniliyor. Tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir”

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