Erzurum Havalimanı 5 ayda 446 bin 933 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi Erzurum Havalimanı istatistiklerini paylaştı.

Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 38, dış hatlarda 84, toplamda ise 3 bin 122 olarak kaydedildi. Erzurum Havalimanında dış hatlar uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında düşüş gösterdi.

YOLCU VERİLERİ

Erzurum Havalimanı bu yılın ocak-mayıs ayları kapsamında 446 bin 933 yolcuyu ağırladı. Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 443 bin 372 iç hat, 3 bin 561 da dış hat yolcusu yararlandı. 2018 yılının ilk beş ayında Erzurum hava limanı 620 bin 513 iç hat, 6 bin 331 de dış hat olmak üzere toplamda 626 bin 844 yolcuyu konuk etmişti.

TİCARİ UÇAK VERİLERİ

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2019 ocak-mayıs ayları toplamında 2 bin 794 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 229’u dış hat, 2 bin 765’i de iç hat üzerinden kaydedildi.2018 yılının aynı döneminde hava limanında 3 bin 783 iç hat 49 da dış hat olarak toplam 3 bin 832 ticari uçak seferi gerçekleştirilmişti.

ERZURUM HAVALİMANI TAŞINAN YÜK

DHMİ Genel Müdürlüğü Mayıs ayı verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 3 bin 250, dış hatlarda 108 ton olmak üzere toplam 3 bin 358 ton yük taşındı. 2018 yılının ocak-mayıs ayları toplamında Erzurum Havalimanından 4 bin 246 ton iç hat, 97 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 4 bin 343 ton yük taşınmıştı.

MAYIS AYINDA 17MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Mayıs ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2019 yılı Mayıs ayında;Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 72 bin 283, dış hatlarda 62 bin 946 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 60 olarak gerçekleşti.Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 173 bin 289’a ulaştı.

Bu ayda Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu trafiği iç hatlarda 7 milyon 736 bin 837, dış hatlarda 9 milyon 286 bin 449 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte 17 milyon 46 bin 148 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 54.467 ton, dış hatlarda 173.856 ton, toplamda ise 228 bin 323 tona ulaştı.

2019 yılı Mayıs sonu (5 aylık gerçekleşmeler) itibariyle;Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda ise 236 bin 139 oldu.Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 186.707 olarak gerçekleşti.Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 752 bin 755’e ulaştı.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği ise 33 milyon 698 bin 472 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 306 bin 760 ton, dış hatlarda 968.494 ton, toplamda ise 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştı.