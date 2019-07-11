Erzurum halkı tepkili

Erzurum uçak fiyatlarının pahalılığından dolayı yüzlerce şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, yetkililerin soruna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum’dan İstanbul veya başka bir şehre gidebilmek için bilet almak isteyen vatandaşların hem konum hem de mesafe olarak benzerlik gösteren illerden ortalama iki katı fazla ücret ödemek zorunda kaldığını dile getiren Altay, “Pek çok tüketiciden belgeleriyle şikayet alıyoruz. Erzurum’da yaz dolayısıyla başlayan tatil döneminde, seyahat etmeyi planlayanların fahiş uçak biletleriyle karşılaşması tepkiye neden olmaktadır” dedi.

Uçak bilet fiyatlarının neden pahalı olduğu ve sefer sayılarının neden yetersiz olduğuna dair vatandaşın ve kamuoyunun tepkisine karşı açıklama yapan THY yetkililerinin verdiği cevap hiç kimseyi tatmin etmediğini dile getiren Altay, “Yapılan açıklama özet olarak, "Filomuzda bulunan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarımız uluslararası sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar uçuş operasyonlarını gerçekleştirmeyeceği açıklandı. Çevre illerdeki şehirlere göre kıyaslandığında, uçuş operasyonlarının neden sadece Erzurum’da durdurulduğunu, diğer yakın veya uzak illerde de durdurulduysa bu duruşun bilet fiyatlarına neden yansıtılmadığının bir açıklaması yapılmamış.

Kültür ve turizm şehri olan, hayat standartları, GSMH pek çok şehire göre daha kötü olan Erzurum’a pozitif ayrımcılık beklerken her sektörde daha fazla ücret talep edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Yetkililerin en kısa zamanda bu sorunun üzerine giderek çözüm üretmesini beklemekteyiz” dedi.