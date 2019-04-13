Erzurum Günlerine çalışan, üreten ve tanıtan Narman damgası

Kocaeli ‘de düzenlenen Erzurum Günlerine Narman standı damgasını vurdu.

Erzurum tanıtım günlerinde Narman ilçesini, İlçe Tarım Müdürü Erhan Çiftgül, İlçe Halk Eğitim Müdürü Yılmaz Giray, İlçe Tarım mühendislerinden Erdal Bozbayır, Musa Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Turan Beyaz temsil ederek fuarda yerlerini aldılar.

Erzurum tanıtım günlerinde Narman Kaymakamlığı adına İlçe Tarım Müdürü Erhan Çiftgül, ’’Kocaeli Erzurum tanıtım günlerinde kaymakamlık adınaben ve ekibim her zaman olduğu gibi ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak üzere buradayız. İlçemizde tarım ve hayvancılık adına yaptığımız çalışmalarımızı, yöresel ürünlerimizi, kültürel değerlerimizi en içten duygularımızla ve güler yüzümüzle 11-14 Nisan günleri boyunca bu fuarda misafirlerimize tanıtmış olacağız. Tarımda Narman şeker fasulyesi ve Narman yeşil mercimeğine önem vererek üretimlerimizi artırdık” dedi.

Daha sonra ilçenin değerlerinden olan Âşık Sümmâni, İbrahim Erkal ve peri bacalarına da değinenÇiftgül, “Narman standımıza Kocaeli’de yaşayanherkesi çay içmeye bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Narman standındailçenin önemli kişilerinden olanÂşık Fuat Çerkezoğlu ve Âşık Abubekir Zamani türkü şöleni yapıp halkı coşturarak çevresinde oluşan kalabalıkla standı şenlendirdiler.

Tanıtım günlerine katılan halk, Narman standına yoğun ilgi göstererek, Narman şeker fasulyesi, Narman yeşil mercimeği, nohut, bulgur, mısır unu, gendime (yarma), kuşburnu, çaşır, pancar ve lahana turşusu ile en çok ilgi çekenler arasında Narman yağlı peyniri, Narman organik balı ve gavut hakkında merak ettikleri gerekli bilgileri ilçe tarım Mühendislerinden aldılar.Oluşan bu yoğunluğun Narman standı ve ekibinin fuara güler yüzü ile damgasını vurduğunu gösterdi.