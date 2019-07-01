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Erzurum dünya gündeminde

Reuters, EPA, AP, İHA, Hürriyet, Milliyet, DepoPhotos, Cumhuriyet ve DHA’nın ödüllü foto muhabirleri Erzurum’u görüntüledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
Erzurum dünya gündeminde

Reuters, EPA, AP, İHA, Hürriyet, Milliyet, DepoPhotos, Cumhuriyet ve DHA’nın ödüllü foto muhabirleri Erzurum’u görüntüledi. Yabancı ajanslar, servis edilen fotoğraflara büyük ilgi gösterince Erzurum bir çok gazete ve haber sitesine konu oldu.


Türkiye Foto Muhabirlerileri Derneği’ne üye ödüllü foto muhabirleri iki gün boyunca Erzurum’u fotoğrafladı. Aralarında bulunan Reuters, EPA ve AP muhabirlerinin çektiği kareler, kenti bir anda dünya gündemine taşıdı. Erzurum onlarca gazete ve haber sitesinde yer aldı.


Erzurum Valisi Okay Memiş’in desteğiyle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Türkiye Foto Muhabirlerileri Derneği (TFMD) kentte foto safari düzenledi. Kent merkezindeki tarihi ve turistik noktalarla birlikte Uzundere Yedi Göller, Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşk Manastırı ve Haho Kilisesinde fotoğraf çeken FMD üyeleri daha sonra Erzurum Cirit Liginde karşı karşıya gelen Uzmanlar ve Ilıca Atlı Spor Kulüplerinin müsabakasını izledi.


Reuters, EPA ve AP foto muhabirleri, binlerce yıllık medeniyetlerden bugüne gelen tarihi eserler başta olmak üzere doğal güzellikler ve cirit fotoğraflarını servis edince, Erzurum dünyanın çeşitli ülkelerindeki gazete ve haber sitelerine bir anda konu oldu.


Bu arada Vali Yardımcısı Saadettin Doğan ile Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Selahattin Turan, Basın Müdürü Cengiz Durular, FMD ekibini yalnız bırakmadı. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Küre kafede verilen akşam yemeğinde Erzurum’u anlatan Vali Yardımcısı Doğan, çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür etti.


Öte yandan programından dolayı yemeğe katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in selamını ileten Daire Başkanı Selahattin Turan ise FMD Üyelerine Oltu Taşı Tespih hediye etti.


Düzenlenen organizasyonun Erzurum’un tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, desteklerinden dolayı Vali Okay Memiş’e ve TFMD Başkanı Rıza Özel’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
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