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Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaya hazırlanıyor

Erzurum’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingi hakkında AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:43
Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaya hazırlanıyor

Erzurum’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingi hakkında AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.


Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Erzurum’da düzenleyeceği miting ile ilgili toplantı duyurusu ve genel bir değerlendirme yaptı.


AK Parti İl Başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurumlu vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk günkü heyecanla karşılayacaklarını ifade ederek, “ Seçime 32 gün kaldı biz Erzurum teşkilatları olarak büyük bir enerjiyle çalışıyoruz. Aslında AK Partimizin kurumsal kimliğini nasıl tamamladığı bu seçimlerde görülmüş olacak. Bu seçime Cumhur İttifakı ile giriyoruz bu ittifakın karşısında da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı yer alacak. Bu ittifaka görünmeyen destekçiler HDP ve FETÖ ile ilişkisi olanlardır. Bu ittifaka onlarda bir yönüyle destek veriyorlar amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıflatmak. Erzurum’a 5 yıldır verdiği hizmetlerle şehrin çehresini değiştiren Mehmet Sekmen yeniden aday oldu. Önümüzde ki 5 yılda şehrin çevresi yine değişecek. Şehircilik açısından daha iyi yerlere gelmiş bir Erzurum’la yola devaM edeceğiz. Yarın ki mitingde inanamıyorum ki Erzurumlu vatandaşlarımız 7’den 70’e miting alanını dolduracaktır” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise“ Önemli bir seçimin agrafisinde bulunuyoruz. Türkiye’nin yeni döneme başlangıcı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam manayla çalıştığını göreceğimiz bir seçim bu sebeple çok önemli bir konumda. İnanıyorum ki Erzurumlu vatandaşlarımızın Cumhur İttifakının yanında olacak. Buradan Erzurumlu vatandaşlarımızı yarın ki mitinge davet ediyorum” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 12:30’da İstasyon Meydanında partililerle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:43
  1. doğa

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