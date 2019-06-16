Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden gölet rekoru

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik yatırımlarda Türkiye rekorunu kırdı. Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği ve her biri küçük birer baraj niteliğindeki yüzlerce göletle milyonlarca metreküp su toplayarak büyük bir başarıya imzasını attı. Tarım ve hayvancılık alanında çok büyük potansiyellere sahip olan Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Canlı hayvan borsasından mobil ve modüler mezbahalara ve ilçelerde kurulan hayvan pazarlarından çiftçilere ücretsiz dağıtılan araç ve gereçlere kadar tarım ve hayvancılık sektörlerine tam destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gölet yatırımlarıyla da, Türkiye’de yeni bir rekora imzasını attı.

İl genelinde tam 250 gölet inşa ederek hem tarımsal sulama ihtiyacını gideren ve hem de hayvancılık faaliyetlerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu göletlerde bugüne kadar 37 milyon 751 bin metreküp su toplanmasını sağladı. Bu alanda yeni bir Türkiye rekoru kıran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bölge illeri başta olmak üzere tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu çok sayıda kent için de örnek teşkil etti. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un kalkınma dinamiklerinin başında tarım ve hayvancılık sektörlerinin geldiğine vurgu yaparak, “İşte bu dinamikleri harekete geçirmek gerekiyordu ve biz tam da bunu yaptık” dedi.

Erzurum’da işbaşına geldikleri 2014 yılından bu yana şehrin muhtelif kırsal bölgelerinde irili-ufaklı tam 250 gölet inşa ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Her birisi küçük birer baraj niteliğindeki bu göletlerle hem tarımsal üretime ve hem de hayvancılık faaliyetlerine destek olduk. Bugüne kadar göletlerimizde topladığımız su miktarı 37 milyon 751 bin metreküpe ulaştı. Elde ettiğimiz rakam, Türkiye’de bu alanda kırılan bir rekor niteliği de taşıyor. Bir belediye düşünün ki; temel belediyecilik hizmetlerinin dışında sektörel yatırımlara yöneliyor ve rekor üstüne rekor kırıyor. Biz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni işte bu noktaya taşımış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü bu sayede tarımsal üretim ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin sadece ihtiyaçlarını gidermiş olmakla kalmıyor, onları aynı zamanda üretim yapmaya da teşvik etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Orta Doğu’nun en büyük yatırımı yolda

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık yatırımlarına yoğunlaşmaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Sekmen, Orta Doğu’nun en büyük canlı hayvan borsasını da tamamladıklarını anımsatarak, “Bu yatırımımızı da en kısa sürede hayvancılık sektörümüzün emrine tahsis ederek, Erzurum’un bu bölgenin yeniden hayvancılık merkezi haline gelmesini sağlayacağız. Tarımsal üretimin yanı sıra, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi faaliyetlerinin genişlemesi ve geliştirilmesi en büyük hedeflerimizden birisi. Bu bağlamda çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.