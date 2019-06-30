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Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu ilçesinde gerçekleştirilen ve muhtarların iştirak ettiği toplantıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan konulara ilişkin bir açıklama yaptı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:06
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu ilçesinde gerçekleştirilen ve muhtarların iştirak ettiği toplantıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan konulara ilişkin bir açıklama yaptı.


Başkan Sekmen, açıklamasında kendilerine gerçek dışı ithamlarda bulunulduğunu ifade ederek“Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla ilgili ilçe ve kırsal bölgelerde istişare toplantıları yaparak, durum değerlendirmesi ve yatırımlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişini esas alan buluşmalar gerçekleştirmekteyiz. Oltu ilçemizde geçtiğimiz gün icra ettiğimiz ve AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Selami Altınok’un da katıldığı toplantı maalesef gerçek dışı ithamlar ve Oltu Belediyesi yetkililerinin provoke çalışmaları sonucu sosyal medyada tartışmalara neden olmuştur. Milletvekilimizi hedef alan haber ve sosyal medya paylaşımları tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.” dedi.


Başkan Sekmen, Muhtarlarla ilgili toplantının içeriğini açıklamada şöyle anlattı: “Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda muhtarlarımızın hizmet taleplerini alıp, vatandaşlarımızın istek ve temennilerini, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin projelerini, bizim ve ilçe belediyelerimizin hizmet sorumluluk ve alanlarını ifade etmekteyiz. Oltu’daki istişare toplantısında Oltu Belediyemizin yetkilisi, kendisine düşen hizmetleri yapamayacağını, hizmetleri Büyükşehir Belediyemizin yapması gerektiğini söylemesi üzerine Sayın Vekilimiz, söz konusu yetkiliye hizmet alanlarının Meclis tarafından ayrıştırıldığını, ilçe belediyesinin kendi hizmet görev ve sorumluluklarının bulunduğunu, Milletvekillerinin kendi görevlerini, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi görevlerini, İlçe Belediyelerinin de kendi görevlerini tek tek hatırlattı. Bu ifadelerin öncesi ve sonrası kırpılarak konu sosyal medyada çarpıtılıp gerçek dışı ithamlarla kamuoyuna yansıtıldı.”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açıklamasında TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un Türkiye’nin yetiştirdiği ender bürokrat ve seçkin bir Devlet Adamı olduğunu kaydederek“AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın Selami Altınok, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Vali, Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı, Müsteşar, Emniyet Genel Müdürü gibi üstün görevleri başarıyla ifa etmiş ve şimdide aziz milletimize Gazi Meclisimizde Milletvekili olarak başarıyla hizmet etmektedir. Sayın Vekilimizin şahsına yönelik yapılan olumsuz haber ve açıklamaları şiddetle kınıyorum. Sayın Altınok kadim şehir Erzurum’un seçkin bir değeridir. Sayın Vekilimiz de bizler de vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. 26 bin kilometrekarelik alanda Oltu’dan Şenkaya’ya, Karayazı’dan Tortum’a, Olur’dan Pasinler’e varıncaya kadar kent merkezi ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak bizlerin boynunun borcudur. Kaybettiğimiz ilçelerimizde seçim sonucunun hesabını vatandaşımızdan sormaya hakkımız yoktur ve asla olamaz. Biz Erzurum’da Birlikte Bütünüz. Bizim tek bir sevdamız vardır o da Erzurum’dur.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:06
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