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Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı yolları kapadı, hayatı adeta felç etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:05
Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı yolları kapadı, hayatı adeta felç etti. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi için çevre illerden gelecek görevli polis ekipleri yolda kaldı.


Bölgede gece saatleri itibariyle etkisi gösteren kar ve tipi birçok yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzurum-Bingöl karayoluna çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Karlıova-Bingöl yolunda araç kuyruğu oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.


Kar ve tipi Erzurum şehir merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Erzurum mitingi için çevre illerden gelecek polis ekipleri Erzurum-Bingöl ve Erzincan-Erzurum karayolunda yolun kapanması dolayısıyla yolda kaldı. Erzincan-Erzurum karayolunda trafik polislerini taşıyan otomobil ise takla attı. Kazada 4 polis memuru hafif yaralandı. Güzergahlarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Öte yandan kar ve tipi altında sabah saatlerinde Erzurum’da okula giden çocuklar okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi. Bazı çocuklar, "Valim okulları tatil et" diye seslendi.


Bölgede ayrıca, Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi’nde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava buzlanmaya neden oldu. Buzlanmaya bağlı olarak ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı. Kop Dağı Geçidi’nde can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, çekici türü araçları tedbir amaçlı bekletiyor.


Karayolları ekipleri buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de trafiği kontrollü olarak sağlıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:05
  1. doğa

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