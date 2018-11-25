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Erzurum beyaza büründü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

25 Kasım 2018 Pazar 22:25
Erzurum beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum, akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava bir süre sonra yerini zaman zaman etkisi artıran kara bıraktı.

Kar yüzünden şehir merkezi ile kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı'nın tamamı başta olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

Yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri de kapanmaması için bazı yolları kardan temizledi.

Çatıları, cadde ve sokakları, araçların üzerini kaplayan kar yağışı özellikle ağaçlık alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:25
  1. Erzurum
  2. kar yağışı

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