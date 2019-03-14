0553 313 94 23

Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı

Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi'ni ziyaret eden öğrenciler başhekim Dr. Mahmut Avcı’ya tüm hastane çalışanlarını temsilen kutlama çiçeği sundu.

14 Mart 2019 Perşembe 16:24
Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı

Erzurum Bölge Eğitim Hastanesinde sabah ilk olarak Erzurum Ata Kolejinden bir grup öğrenci hastane Başhekimliğini ziyaret ederek Başhekim Dr. Mahmut Avcı’ya tüm hastane çalışanlarını temsilen kutlama çiçeği sundu.

 

Öğrencilerin bu anlamlı günde ziyaretlerinden çok mutlu olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı çocuklarla bir süre makamında sohbet ederek onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

 

Ata Koleji öğrencileri doktor babalara sürpriz yaptılar

 

Ata koleji öğrencileri içerisinde bulunan Yağız Kağan Aygün ve Melek Naz Çelik daha sonra bir sürprizde Hastanede Başhekim Yardımcılığı yapan Babaları Dr. Cüneyt Aygün ve Dr.Muhammet Çeliğ’i makamlarında ziyaret ederek 14 Mart Tıp bayramlarını kutlayarak onlara çiçek armağan ederek yaptılar.

 

Devam eden etkinlikler çerçevesinde Erzurum Polis Okulu yöneticileri Başhekim Dr. Mahmut Avcıyı makamında ziyaret ederek bu anlamlı gün anısına çiçek sundular.

 

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde hastane çok amaçlı konferans salonunda bir program düzenledi. Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı düzenlenen programda yaptığı konuşmada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insanları yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerinin başında olduğunu söyledi.

 

Başhekim Dr. Mahmut Avcı 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli öğrencilerin ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları mücadelenin milli bir savunma hareketi olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Avcı, 14 Mart Tıp Bayramı tarihine de değinerek, “Bu milletin hekimleri, bu milletin yeniden dirilişi için o gün nasıl kenetlendiler ise bizler de bugün büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda ülkemize ve milletimize her zamankinden daha çok bağlı, her zamankinden daha çok kararlıyız. Unutulmamalıdır ki; biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz.

 

Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki; bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız” diye konuştu.

 

Doktor Mehmet Ali Kaygın’a profesörlük cüppesi

 

Salonda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hastane Kalp ve Damar Cerrahisi klinik şefi Doktor Mehmet Ali Kaygına yakın zamanda aldığı Profesörlük ünvanından dolayı cüppe giydirildi.

 

Profesörlük cüppesini hastanede görev yapan Doç.Dr.Ali Kurt’un giydirdiği Prof.Dr.Mehmet Ali Kaygın;20 yıldır Erzurum’da görev yapıyorum hizmette gidebildiğim yere kadar bu memlekete yorulmadan devam edeceğim aslen Denizliliyim ama artık bende bir Erzurumlu ve bir Dadaş Doktor oldum dedi..

 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan akademik ünvanlı doktor sayısı da bu gün yapılan cüppe töreni sonra 1 profesör 10 Doçent ve 14 yardımcı Doçent (Doktor öğretim görevlisi) olmak üzere toplam 25 e ulaştı.

 

Doktorlardan müzik sunumu

 

Program sonunda program sunuculuğunu da yapan hastane Başhekim yardımcısı Dr.Erkan Cem Çelik ve Hastane yoğun bakım uzman doktoru Adem Dursun katılımcılara muhteşem bir müzik sunumu yaptılar.Katılımcıların oldukça keyif aldığı program 14 Mart 1919 Tıbbiyelilerin önlüklerini giyip toplu resim çekilmesi anısına toplu resim çekilerek sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:24
  1. Erzurum
  2. Denizli
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bin 500 adet leylandi toprakla buluştu
    1. Bin 500 adet leylandi toprakla buluştu
    2. "ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ni..
    3. Moody's'ten Türk Devlet Bankaları..
    4. Çorum’da 8 kişide kızamık vakası..
    5. Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti
    6. Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’..
    7. Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri..
    8. Venezuela'daki elektrik kesintisi
    9. Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    10. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    11. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    12. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    13. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    14. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    15. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    16. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    17. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    19. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    20. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    21. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    22. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    23. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    24. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    25. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    26. Kabataş'tan seferler başlıyor
    27. Sinop’ta intihar girişimi
    28. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    29. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    30. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu