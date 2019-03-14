Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı

Erzurum Bölge Eğitim Hastanesinde sabah ilk olarak Erzurum Ata Kolejinden bir grup öğrenci hastane Başhekimliğini ziyaret ederek Başhekim Dr. Mahmut Avcı’ya tüm hastane çalışanlarını temsilen kutlama çiçeği sundu.

Öğrencilerin bu anlamlı günde ziyaretlerinden çok mutlu olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı çocuklarla bir süre makamında sohbet ederek onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Ata Koleji öğrencileri doktor babalara sürpriz yaptılar

Ata koleji öğrencileri içerisinde bulunan Yağız Kağan Aygün ve Melek Naz Çelik daha sonra bir sürprizde Hastanede Başhekim Yardımcılığı yapan Babaları Dr. Cüneyt Aygün ve Dr.Muhammet Çeliğ’i makamlarında ziyaret ederek 14 Mart Tıp bayramlarını kutlayarak onlara çiçek armağan ederek yaptılar.

Devam eden etkinlikler çerçevesinde Erzurum Polis Okulu yöneticileri Başhekim Dr. Mahmut Avcıyı makamında ziyaret ederek bu anlamlı gün anısına çiçek sundular.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde hastane çok amaçlı konferans salonunda bir program düzenledi. Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı düzenlenen programda yaptığı konuşmada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insanları yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Başhekim Dr. Mahmut Avcı 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli öğrencilerin ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları mücadelenin milli bir savunma hareketi olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Avcı, 14 Mart Tıp Bayramı tarihine de değinerek, “Bu milletin hekimleri, bu milletin yeniden dirilişi için o gün nasıl kenetlendiler ise bizler de bugün büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda ülkemize ve milletimize her zamankinden daha çok bağlı, her zamankinden daha çok kararlıyız. Unutulmamalıdır ki; biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz.

Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki; bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız” diye konuştu.

Doktor Mehmet Ali Kaygın’a profesörlük cüppesi

Salonda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hastane Kalp ve Damar Cerrahisi klinik şefi Doktor Mehmet Ali Kaygına yakın zamanda aldığı Profesörlük ünvanından dolayı cüppe giydirildi.

Profesörlük cüppesini hastanede görev yapan Doç.Dr.Ali Kurt’un giydirdiği Prof.Dr.Mehmet Ali Kaygın;20 yıldır Erzurum’da görev yapıyorum hizmette gidebildiğim yere kadar bu memlekete yorulmadan devam edeceğim aslen Denizliliyim ama artık bende bir Erzurumlu ve bir Dadaş Doktor oldum dedi..

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan akademik ünvanlı doktor sayısı da bu gün yapılan cüppe töreni sonra 1 profesör 10 Doçent ve 14 yardımcı Doçent (Doktor öğretim görevlisi) olmak üzere toplam 25 e ulaştı.

Doktorlardan müzik sunumu

Program sonunda program sunuculuğunu da yapan hastane Başhekim yardımcısı Dr.Erkan Cem Çelik ve Hastane yoğun bakım uzman doktoru Adem Dursun katılımcılara muhteşem bir müzik sunumu yaptılar.Katılımcıların oldukça keyif aldığı program 14 Mart 1919 Tıbbiyelilerin önlüklerini giyip toplu resim çekilmesi anısına toplu resim çekilerek sona erdi.