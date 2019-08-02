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Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin "hak ihlali" kararını kınadı

Atatürk Üniversitesi, AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararını kınadı- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü:- "Akademisyenler başlığı altında hazırlanan ve bizleri rencide eden bu bildiri, sadece imzalayan bir grup öğretim elemanının kanaatini ifade etmektedir. Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin ve 150 bini aşkın akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir"

02 Ağustos 2019 Cuma 18:50
Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin "hak ihlali" kararını kınadı

ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Atatürk Üniversitesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, bir grup akademisyenin Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatandaşlarını açlığa ve susuzluğa mahkum etmekle, yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırmakla, anayasal ve uluslararası hukuku ihlal etmekle, vatandaşlarına taammüden kıyım ve katliam yapmakla suçladığını, söz konusu bölgede katliam gerçekleştirdiği ve bilinçli bir sürgün politikası uyguladıklarını söyleyerek, haksız beyanat içerisine girdiği bildirildi.

Bildirinin terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği dönemde imzalanmasının oldukça dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, akademik özgürlüğün ülkenin varlığı, güvenliği ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemeyeceği aktarıldı.

- "150 bini aşkın akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir"

Açıklamada, akademik özgürlüklere saygı duyan hiçbir demokratik ülkenin ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru görmediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da barışı ve huzuru sağlamak adına yaptığı operasyonlara karşı durmak, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ülkenin yapısına aykırı terör örgütünü destekleyici ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütüyle uzlaşmaya çağıran talihsiz açıklama, bilginin yol göstericiliğinden uzaklaşılarak işlenen suçların en büyüğüdür. 'Akademisyenler' başlığı altında hazırlanan ve bizleri rencide eden bu bildiri, sadece imzalayan bir grup öğretim elemanının kanaatini ifade etmektedir. Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin ve 150 bini aşkın akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir."

Atatürk Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bekası yolunda yaptığı ve yapacağı operasyonları sonuna kadar destekleyeceği belirtilen açıklamada, düşünce özgürlüğü adı altında terörü ve terör örgütünü teşvik edici içerikle devletin meşru savunma faaliyetlerini eleştiren bildirinin nefretle kınandığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:50
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