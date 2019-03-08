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Erzurum Adliyesi’nde Kadınlar Günü unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adliyesinde görev yapan kadın Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personeli ziyaret ederek, kendilerine karanfil takdim ettiler.

08 Mart 2019 Cuma 18:49
Erzurum Adliyesi’nde Kadınlar Günü unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adliyesinde görev yapan kadın Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personeli ziyaret ederek, kendilerine karanfil takdim ettiler.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı yaptığı açıklamada, “İnsanoğlu var olduğundan bu yana, kadınlar, ailenin varlığında, aile bireylerinin yetişmesinde, bulunduğu toplumun ilerlemesinde her zaman öncü olmuştur. Toplumsal hayatın erdemli, düzenli olması açısından kadınlarımızın her zaman değeri bilinmelidir. Kadınların her zaman asil yeri korunmalıdır. Son yıllarda iş hayatında kadınlar önemli bir yere gelmişlerdir, iş hayatında kadınların farklı bakış açıları, hassasiyetleri, çalışkanlıkları, düzenleri ve disiplinleri iş hayatlarına da tamamen yansımaktadır. Adliyemizde 135 kadın personelimiz görev yapmaktadır. Adliyemizde görev yapan kadın personellerimizin özverili çalışmaları her zaman bizlere gurur kaynağı olmuştur. Bizlerde kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadın haklarının korunması noktasında görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan kadına yapılan şiddet eylemlerinin tamamen bitmesi en büyük temennimizdir. Kanun uygulayıcıları olarak, kadına şiddet konusuna büyük önem vermekteyiz. Kadına şiddetin son bulması ve kadının toplumda daha fazla yer almasını istiyoruz. Hayat mücadelesinde topluma onuruyla büyük fedakarlık gösterip destek veren kadınların bir gün değil her gün hatırlanması dileğiyle,Bu güzel gün münasebetiyle hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:49
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