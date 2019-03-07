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Erzurum 112’ye 6 yeni ambulans

Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri araç filosuna tam donanımlı 6 yeni ambulans kattı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:52
Erzurum 112’ye 6 yeni ambulans

Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri araç filosuna tam donanımlı 6 yeni ambulans kattı. Yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete başladı.


Şehit Paramedik Burak Tatar 112 Acil Komuta Merkezinde düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları katıldı.


Törende konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum’daki 112’nin Türkiye’ye örnek gösterildiğini ifade ederek "Bugün 6 tane ambulansla birlikte sağlık hizmetlerinde yükselen bir Erzurum var. Bütün sağlık hizmetlerinde Türkiye ortalamalarının üzerinde hastanelerimiz var. Sağlıkta sadece Erzurum’a değil bütün bölgeye hizmet veren bir şehir oldu. Gürcistan’dan ve İran’dan gelen hastalar dahi oluyor. Ambulanslar çok önemli vakalarda saniyelerle yarışıyorlar. Sabah bir 112 raporu geldi önüme Erzurum’daki 112’yi Türkiye’ye örnek gösteriyorlar ve buradakinin aynısını Ankara’ya yapmak istiyorlar" dedi.


Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ise Türkiye’deki sağlık dönüşümünün dünyaya örnek olduğunu belirterek "Sağlık dönüşümü ile çok şeyler değişti. Bizim Türkiye’deki sağlık dönüşümü dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanımızın meseleye sahip çıkmasının bunda çok önemi var. Sağlık Bakanları ve ilgili yöneticiler eğer ülkenin yöneticileri tarafından desteklenmezse, işini iyi yapamaz ama bizim Cumhurbaşkanımız desteğini hiç esirgemiyor. Bizim sağlıkçılarımız ülke dışında da çalışıyorlar, yeri geldi ambulansları kurşunlandı yine de işlerini layığı ile yaptılar. Personelimize bu hususta teşekkürü borç bilirim" şeklinde konuştu.


konuşmaların ardından AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Şehit Paramedik Burak Tatar’ın babası Yahya Tatar ambulansların anahtarlarını şoförlere teslim etti.


Ayrıca 2019 yılında paletli ambulanslarla 543, kar üstü ambulanslarla ise 200 hasta kurtarıldığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:52
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