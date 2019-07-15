Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz, baba ocağında anıldı

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde protokol mensupları tarafından, İstanbul’da darbe girişimi sırasında şehit olan Erzincanlı Şehit Recep Gündüz’ün Tercan ilçesi Kurukol köyündeki baba ocağı ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz’da şehit olan Erzincanlı Recep Gündüz’ün köyünde program düzenlendi. Erzincan’ın Tercan ilçesi Kurukol köyünde düzenlenen anma programı şehit babası Yaşar Gündüz’ün evinde gerçekleştirildi.

Kentin protokolü, şehit ailesinin yakınları, gençler ve vatandaşların katıldığı anma programında; Şehit Recep Gündüz’ün baba ocağında Mevlit-i Şerif okunarak dualar edildi. Baba ocağındakiprogramın ardından Şehit Recep Gündüz’ün Kurukol köyündeki mezarını ziyaret edildi. Şehidin kabri başında dualar eden protokol üyeleri ve vatandaşlar 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Şehit olan Recep Gündüz ve tüm şehitleri yad ederek 15 Temmuz’u unutmayacaklarını dile getirdiler.