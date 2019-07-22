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Erzincan’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Erzincan’dan kutsal topraklara gidecek 1.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
Erzincan’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Erzincan’dan kutsal topraklara gidecek 1. kafile 151 kişilik hacı adayı ve 6 din görevlisi toplam 157 hacı adayları Terzibaba Camisinde düzenlenen program ile dualarla uğurlandı.


Erzincan’da 1. kafile 151 kişilik hacı adayı ve 6 din görevlisi olmak üzere toplam 157 kişi Erzincan Havalimanı’ndan Mekke’ye havayoluyla hareket etti. Hacı adayları için Terzibaba Camisinde uğurlama programı gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile birlikte ilahiler eşliğinde hacı adaylarının yol hazırlıkları tamamlandı. Yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlanan 157 kişi Erzincan Havalimanı’ndan direk uçuşla kutsal topraklara uçtular. İlk kafile 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü Medine’den Erzincan’a dönecek.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, burada umre ziyaretine çıkan vatandaşlara bir konuşma yaparak, kutsal topraklarda dua beklediklerini, kendilerine Allah’tan mebrür hac nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerine salimen dönmelerini istedi. Müftü Çetin’in yaptığı dua ile hacca niyetlenen vatandaşlar Erzincan Havalimanı’ndan direk uçuşla kutsal topraklara uğurlandılar.Yapılan dua sonrası hacı adayları sevenleriyle kucaklaşarak helalleştiler.



80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek


Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY’nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan’a hareket edecek. Bu yıl Türkiye’den 80 binhacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek. 2019 hac organizasyonu dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaklaşık 50 bin hacı adayı kutsal topraklara götürülürken, 30 bin 320 hacı adayı ise TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri tarafından Suudi Arabistan’a götürülecek. Belirtilen hacı adayı sayısına göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 120 kafile başkanı, 679 din görevlisi ve 135 bayan irşat görevlisi görev yapacak. Seyahat acentelerinin görevlendirdiği 650 şirket görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 1584 kişi hizmet verecek. Dönüşler 17 Ağustos’tan itibaren başlayacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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