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Erzincan’dan Afrin’e gönül bağı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Salih Baba Yurdu öğrencileri anlamlı bir projeye daha imza attı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:33
Erzincan’dan Afrin’e gönül bağı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Salih Baba Yurdu öğrencileri anlamlı bir projeye daha imza attı. "Erzincan’dan Afrin’e Gönül Bağı" adını verdikleri bu projede kendileri için canını feda eden, vatanı uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini ateşe atan bu vatanın en asil evlatları olarak nitelendirdikleri Afrin’de ki polis kardeşlerine, ağabeylerine gıda kolisi hazırladılar.

 

Salih Baba Yurdu öğrencileri koliye Erzincan’ın yöresel lezzetlerini ve en önemlisi de gönüllerinden akan duygu ve düşünceleri nakış nakış işledikleri mektuplarını koydular. Öğrenciler mektuplarında, polislere duydukları minnet ve hayranlığı paylaştılar.

 

Öğreciler yurt müdürü ve idarecilerine böyle bir organizasyonu yapmaları için kendilerine imkan tanıdıkları ve duygu, düşüncelerini polis abileriyle paylaşabilmelerine vesile oldukları için teşekkürlerini sundular. Kendilerini bir nebze de olsa polis abilerine karşı anlatabildikleri ve karşılıklı manevi bir hava oluşturabildikleri için mutlu olduklarını ve bu gönül bağının hiç kopmamasını dilediklerini belirttiler.

 

Ayrıca Afrin’de görev yapan polislerin öğrencilere teşekkür amaçlı fotoğraf ve video göndermeleri de bu gönül bağını perçinledi ve öğrencilerin kendileriyle gurur duymasını sağladı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:33
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