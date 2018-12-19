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Erzincan'daki "terör örgütü" davasında karar

Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettikleri ileri sürülen 2'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada 12 sanık hapis cezasına çarptırıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:15
Erzincan'daki "terör örgütü" davasında karar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettikleri ileri sürülen 2'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada 12 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu yargılanan Erol Yeter ve Murat Demiray ile tutuksuz 14 sanık hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Niyazi Çataltepe ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede ifade ettiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Esas hakkında savunmaları alınan sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erol Yeter ve Murat Demiray'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdi. Erol Yeter'in ise "terör örgütü propagandası yapma" suçundan beraatine karar verdi.

Heyet, sanıklardan Veysel Seryol ve Ekrem Alican Sünbül'ü "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün ile aynı suçlamayla yargılanan sanıklardan Akın Demir, Halis Sünbül, İsmail Sünbül, Hakan Sünbül, Doğan Şimşir, Tahsin Çiftci, Remzi Çataltepe ve Murat Çataltepe'yi 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti. Sanıklardan Akın Demir ayrıca "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırıldı.

Heyet ayrıca sanıklardan Veysel Seryol ve Murat Demiray'ın "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma" suçundan 10 ay hapis ve 400 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklardan Ahmet Söğüt, Aynur Seryol, Niyazi Çataltepe, Lokman Solak ve Selahattin Sınırtaş'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

Erol Yeter ve Murat Demiray'ı tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye eden heyet, hüküm giyen diğer tutuksuz sanıkların da yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

İddianamede, sanıkların, Giresun’un Yağlıdere ilçesinde teslim olan "Agit Van" kod adlı PKK'lı terörist H.D'nin ifadesinde, Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettiğini öne sürdüğü belirtilmişti. H.D'nin ifadesi üzerine sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:15
  1. dava
  2. Erzincan
  3. PKK/KCK
  4. terör örgütü
  5. yardım etmek

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