Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli heyeti" davasında karar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları gerekçesiyle yargılanan, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile kapatılan okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 66 sanıktan 53'ü,1 yıl 8 ay 18 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, İlhan Tok ve Veysel Akdoğan'ın da aralarında olduğu tutuklu 15 sanık ile tutuksuz yargılanan 45 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva ile tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan Rahman Kayumtu ile Mustafa Önder ile de bulundukları illerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklardan Fatih Selen'in ise firari olduğu tespit edildi.

Bazı izleyici, avukatlar ile sanık yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle artırım ya indirim uyguladığı sanıklardan örgütün kentteki mütevelli heyetinde yer aldıkları belirtilen Abbas Parilti, Ekrem Bayrak ve Selami Bal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Asım Atabay, Ayhan Selçuk, Fatih Selen, Güner Ersoy, İhsan Şenyuva, İlhami Tok, İsmail Ildız, Mehmet Şirin Arap, Tahsin Tunç, Veysel Akdoğan, Veysel Aydın ve Yusuf Atılgan'a 7 yıl 6 ay, Fatih Selen'e 9 yıl hapis verdi.

Aynı suçlamayla yargılanan sanıklardan Cemalettin Ercan, Cevdet Kolat, Emin Bedir, Emrah Şenyuva, Ensar Akbalık, Eyüp Çakırbay, Haluk Alturan, Hulusi İnci, İbrahim Ethem Özer, İsmail Talay, Kadir Akar, Mehmet Özgedik, Muhammet Ali Göksu, Mustafa Önder, Nejdat Çiğdem, Niyazi Akkuş, Nizamettin Gül, Orhan Say, Özcan Karagöz, Salih Kabakcı, Salih Kesler, Şefik Yalçınyavuz ve Yılmaz Okçu'yu 6 yıl 10 ay 15 gün, Eyüp Dündar, İbrahim Olğun ve İdris Saltabaş'ı 6 yıl 3 ay, Mesut Özdemir'i 2 yıl 6 ay, Hasan Seven ve Rahman Kayumtu'yu 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, Canan Başgöze ve Celal Aşcı'yı da 1 yıl 8 ay 18 gün hapse mahkum etti.

Heyet, sanıklardan Abdurahman, Halit ve Ahmet Akpınar, Aydın Yalvaç, Cuma Mehmet İnci, İcabi Şimşek ve Naci İçer'in de "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan Alaverdi Ateş, Bilal Aka, Fuat Deliktaş, Gazianfer Boz, Kenan Ünsal, Mehmet Sami Bağdaş, Metin Şat, Nizamettin Türkoğlu, Pehlül Aruk, Rahmi Altunel, Reşat Ekrem Çakırbay, Yaşar Olğun ve Yılmaz İnler ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Eyüp Çakırbay, Haluk Alturan, İsmail Talay ve Mehmet Özgedik'i tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye eden heyet, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgüte ve bağlantılı kuruluşlara aktardıkları öne sürülüyordu.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" ve "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından cezalandırılmaları isteniyordu.