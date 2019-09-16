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Erzincan'daki cinayet davasında karar

Refahiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürmek" suçundan 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
Erzincan'daki cinayet davasında karar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 31 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Yazan, taraf avukatları ve öldürülen Savaş Durmaz ile Faruk Yazan'ın yakınları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 2 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yazan, önceki savunmalarını yineleyerek, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşüne katılmadığını belirtti.

Yazan'ın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sunduklarını, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydetti.

Son sözü sorulan sanık Yazan ise "Söyleyecek bir şey yok. Yaşanan olay nedeniyle üzgünüm." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Yılmaz Yazan'ı, Savaş Durmaz ile Faruk Yazan'ı "kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti, çeşitli nedenlerle cezasında indirime gittiği sanığa verilen cezayı, maktul Savaş Durmaz yönünden 15 yıl hapse, Faruk Yazan yönünden ise 16 yıl 8 ay hapse düşürdü.

Heyet ayrıca sanık Yılmaz Yazan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Refahiye ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Yılmaz Yazan tarafından tabanca ile vurulan Savaş Durmaz olay yerinde, Faruk Yazan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
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