Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Erzincan’da kar tatiline ilişkin Valilik açıklama yaptı mı?

Erzincan’da yarın okullar tatil edildi mi? Meteoroloji’nin Erzincan’da kar yağışı uyarısı sonra okullar tatil olacak mı? sorusu sorulmakta. Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler herhangi bir tatil haberi olup olmadığını merak ediyor. Sık sık sorulan soru ise “Okullar tatil mi?" şeklinde

Erzincan'da hava durumu nasıl?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan'da okullar tatil olacak mı? Yarın okullar var mı? Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan Valiliği’nden yarın okul tatil haberine ilişkin bir açıklama gelip gelmediği hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorgulanıyor. Erzincan'da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı.