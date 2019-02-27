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Erzincan’da vatandaşlara ücretsiz marul dağıtıldı

Erzincan’da kış aylarında yetiştirilen sebzeler halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
Erzincan’da vatandaşlara ücretsiz marul dağıtıldı

Erzincan’da kış aylarında yetiştirilen sebzeler halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Öğrencileri tarafından eğitim maksatlı olarak serada üretilen tarım ürünleri Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ücretsiz marul dağıtımına Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Güneş, meslek dersi öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Erzincan’da tarım üretiminde ölü sezon olarak değerlendirilen Aralık-Şubat aylarında da üretimin yapılabileceğinin mesajını vermek,ürünlerin bölgede gelişmekte olan seracılığa katkı sunmak, çiftçilere örnek teşkil etmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte üretilen marullar dakikalar içerisinde tükendi. Öğrencileri ile teorik ve uygulamalı olarak çalışma yaptıklarını belirten Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Sibel Muşlu "Seramızda Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 300 adet marul fidesinin hasadını gerçekleştirdik. Toplamda 2 ay içerisinde sulama, gübreleme, yabani otlarla mücadele gibi işleri öğrencilerimizle birlikte teorik ve uygulamalı olarak yapıp bugün de Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımıza dağıttık." dedi.


Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün "Erzincan’da 34 adet Teknik ve Mesleki Anadolu Lisemiz var. Bu liselerde 6219 öğrencimize 743 öğretmenimiz eğitim ve öğretim vermektedir. Mesleki ve teknik eğitime bakanlığımız son yıllarda ciddi bir destek veriyor.Erzincan’da da mesleki ve teknik alanda eğitim veren liselerimizde öğrencilerimizi hem yarına hem üniversiteye hem de hayata hazırlamak adına güzel çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 100 Bin TL’ye mal olan bir serayı bu yıl okulumuza kazandırdık. Hem teorikte hem pratikte çocuklarımızın kendi alanları ile ilgili olarak farklı imkanları bulabilmesi açısından sera bizim için çok önemliydi. Erzincan’da organize sera bölgesinin kurulması ile ilgili ciddi adımlar atılıyor. Bizim amacımız gerçekten çok mümbit bir araziye sahip olan Erzincan’da yazıyla kışıyla yani "Erzincan’da ölü bir sezon yoktur" sloganıyla yılda 2 veya 3 ürünün yetiştirebileceği,alt yapısı olarak gerekli okullarının bulunduğunu göstermektir.Burada öğrencilerimizin el emekleri göz nuru çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünleri görüyoruz. Ispanaktan marula yeşil soğandan bir çok farklı sebzeye kadar okulumuz öğrencileri serada ekim gerçekleştirdiler ve yetiştirdikleri ürünleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttılar. Ben emeği geçen okul idaresine,öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.


Erzincan’da 12 ay boyunca örtü altı yetiştiriciliği vatandaşlara göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten öğrencileri yetiştirdikleri ürünleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Ücretsiz olarak dağıtılan marulu alan vatandaşlar ise gençlerin organik bir üretim yaptıklarını belirterek gerçekleştirdikleri etkinlik dolayısıyla teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
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