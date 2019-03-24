Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolundaki Sansa Deresi Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolundan çıkan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, iş makinesi desteğiyle yoldan çıkan araçların kurtarılması için yoğun çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri, söz konusu yollarda kar yağışı ve tipi nedeniyle araç sürücülerini dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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