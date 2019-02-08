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Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

08 Şubat 2019 Cuma 01:41
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği tamamen engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücüleri dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 01:41
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