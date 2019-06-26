0553 313 94 23

Erzincan’da “Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü” konulu meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosunun ev sahipliğinde “Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
Erzincan’da “Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü” konulu meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosunun ev sahipliğinde “Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.


TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem Hacıeminoğlu’nun sorumluluğunda, Av. Çoşkun Türkmen ve Av. Emre Eren’in sunumlarıyla "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim seminerine yoğun katılım sağlandı.


Baro Başkanı Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı meslek içi eğitim seminerinde 119 avukata eğitim verildi.


Erzincan Barosu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmalarını yapan Erzincan Baro Birliği Başkanı Av. Adem Aktürk, “2019 yılı baromuz üyesi avukatlar ve stajyer avukatlarımıza yönelik hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün burada çok değerli konuklarımızın trafik ve iş kazalarından doğan davalar ve yargılama usulü konulu seminerleri için buradayız. Kendilerine hoş geldiniz diyor sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Güzel sunumları ve paylaştıkları kıymetli bilgiler için değerli meslektaşlarım Sinem Hacıeminoğlu, Coşkun Türkmen ve Emre Eren’e teşekkür ederiz.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları
    1. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    2. Avrupa borsaları
    3. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    4. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    5. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    6. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    7. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    8. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    9. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    10. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    11. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    12. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    13. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    14. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    15. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    16. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    17. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    18. Başkan Köse temizlik işleri..
    19. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    20. Türkiye, potada yükselişini..
    21. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    22. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    23. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    24. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    25. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    26. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    27. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    28. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    29. Büyükşehir’den kan bağışı
    30. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi