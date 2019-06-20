Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Nevin Koruç (58) idaresindeki 24 BA 718 plakalı özel bir sürücü kursuna ait otomobil Akyazı Beldesi kavşağında Burhan Oktay'ın kullandığı 24 EP 782 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Burcu Ağdaş (34) ve oğlu Miraç Ağdaş (8) sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.