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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

07 Nisan 2019 Pazar 14:57
Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'tan Erzincan yönüne giden Aydın Arıkan'ın (46) kullandığı 32 VH 047 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Adil (43) ve Adem Arıkan (53), Murat Üstün (37) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaralananların Isparta'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan akrabalarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 14:57
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