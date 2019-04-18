Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı Erzincan direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet şarampole uçtu.

Erzincan direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00. 30 sıralarında Sakaltutan Geçidi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nahit Turgut idaresindeki 16 LC 750 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sıkışarak yaralanan 3 kişi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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