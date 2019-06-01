Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketi Kars'a doğru yola çıkan Ömer Arduç'un (26) kullandığı 41 ABC 559 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Yaylacık mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Mustafa (31) ve Güldane Arduç (67) ağır yaralandı. Yaralılardan Mustafa Arduç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tercan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güldane ve Ömer Arduç ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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