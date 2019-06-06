0553 313 94 23

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

06 Haziran 2019 Perşembe 00:33
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkinde F.Ç'nin kullandığı 31 EG 706 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Gürcistan uyruklu Fazıl İslam (32) ile kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fazıl İslam müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 00:33
  1. Akyazı
  2. çarpıştı
  3. Erzincan
  4. kamyonet
  5. motosiklet
  6. öldü
  7. trafik kazası
  8. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu bayramlaşma
    1. Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu..
    2. Alman polisinden insanlık dışı..
    3. Adana’da yol kenarında erkek cesedi..
    4. İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini..
    5. Araç kasasındaki ilaçlama motoru alev..
    6. Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk..
    7. Fatih Terim’den ’şampiyonluk’ vurgulu..
    8. Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren..
    9. YSK Başkanı Güven: “13 seçim müdürü..
    10. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    11. YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019..
    12. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    13. YSK Başkanı Güven'den İstanbul..
    14. Danimarka’da seçimin kazananı sol..
    15. Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
    16. YSK Başkanı'ndan İstanbul seçimi için..
    17. Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
    18. TMSF’den ‘kayyum ödemeleri’ açıklaması
    19. Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
    20. 15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı
    21. Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri
    22. Dolu uyarısına karşı halılı kilimli..
    23. YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu..
    24. Kardeşini kurtarmak için akarsuya..
    25. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    27. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    28. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    29. YSK Başkanı Güven: "İstanbul seçim..
    30. Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı,..
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!