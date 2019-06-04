Erzincan’da toplu bayramlaşma Ramazan Bayramı nedeniyle Erzincan’da bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Erzincan’da bayramlaşma programı düzenlendi.

Cami Kebir Camii’nde kılınan bayram namazının ardından cami avlusunda biraraya gelen Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, Merkez Komutanı Topçu Albay Atilla Timur, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlarla bayramlaştılar.

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