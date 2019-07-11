Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
Erzincan’da İran plakalı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
Erzincan’da İran plakalı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, bugün saat 15. 00 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İran plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağ tarafına devrildi. Kazada İran uyruklu sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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