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Erzincan son dakika deprem mi oldu? Erzincan'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de son günlerde birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Son deprem ise Erzincan’da oldu. Peki Erzincan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika Erzincan depremi…

27 Aralık 2018 Perşembe 18:04
Erzincan son dakika deprem mi oldu? Erzincan'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de son günlerde birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Son deprem ise Erzincan’da oldu. Peki Erzincan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika Erzincan depremi…

 Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 12,64 kilometre derinlikte meydana geldi.

Erzincan depremleri

1992 Erzincan Depremi, 13 Mart 1992 tarihinde yerel saatle 19:08'de Türkiye'de Erzincan ilinin güneydoğusunda meydana gelen deprem. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. 653 kişi öldü, 8057 bina hasar gördü veya yıkıldı. Bu deprem 1939 Erzincan Depremi'nin merkez üssü yakınındadır. 1939 Erzincan Depremi, 26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısıdır. Yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 richter ölçeği'ne göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştı. 

Son depremler

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:04
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