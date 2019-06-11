Erzincan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Erzincan’da gece saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Korku dolu film sahnelerini aratmayan görüntüler yolda seyir halindeki araç kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde gök gürültüsüyle başlayan sağanak, Erzincan’da bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden oldu, şiddetli rüzgarda ağaçları devirdi. Birbiri ardına çakan ve gökyüzünü aydınlatan şimşekler, araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Ayrıca Erzincan genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-80 karayolu ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan, Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban öğle saatlerinde hayatını kaybetmişti.

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