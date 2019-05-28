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Erzincan’da “Sıfır Atık Projesi”

Erzincan’da Ulalar Anadolu Lisesi’nin “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Dünyayı Çöpe Dönüştürme Atıklarını Geri Dönüştür” sloganıyla düzenlenen örnek etkinlikle çevreyi kirleten malzemeler pazar torbası karşılığında çöple buluştu.

28 Mayıs 2019 Salı 12:48
Erzincan’da “Sıfır Atık Projesi”

Erzincan’da Ulalar Anadolu Lisesi’nin “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Dünyayı Çöpe Dönüştürme Atıklarını Geri Dönüştür” sloganıyla düzenlenen örnek etkinlikle çevreyi kirleten malzemeler pazar torbası karşılığında çöple buluştu.


Ulalar Anadolu Lisesince ‘Dünyayı Çöpe Dönüştürme Atıklarını Geri Dönüştür” sloganıyla temizlik harekâtı başlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar çevreyi kirleten malzemeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırılması için bir araya getirdiler. Ulalar Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Karayiğit, etkinlik hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:


“Çok çok önemli ve Türkiye’de örneği olmayan bir etkinlik. Etkinlikte atık maddeleri geri dönüşüme kazandırarak pazar alışveriş torbası dağıtımı yapıyoruz. Pazar torbası dağıtan kurum ve kuruluşlar bir sürü var, kimisi sokakta dağıttı, kimisi pazarda dağıttı vs. Ama bizim gibi atık madde getirene pazar torba dağıtımı yapan yok. Biz sıfır atık projesi çerçevesinde 10 adet pet şişe getirene 1 tane pazar torbası, 5 tane cam şişe getirene bir tane pazar torbası, 5 adet atık pil getirene 1 tane pazar torbası ve 2 kg atık kağıt getirene 1 tane pazar torbası vereceğiz dolayısıyla bir dünya atık maddeyi geri dönüşüme kazandırmış ve doğayı bu atıklardan kurtarmış olacağız. Bu yönüyle bu proje çok önemli diye düşünüyoruz. 3 aydır bu projeye çok ciddi bir emek verdik.”


Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, “Erzincan Ulalar Anadolu Lisemizin yapmış olduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında güzel bir çalışma. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Bugün gerçekten dünyanın bir sürü meselesi var. Ama baktığımızda en önemli mesele dünyanın içerisinde bulunan insanların dünyayla olan meselesi. Bunu biz çok önemsiyoruz. Dünya bizim evimiz. Dolayısıyla içerisinde yaşayan insanların dünyanın havası, suyu, gıdalarıyla ilgili çok dikkat etmeleri lazım buna. Kendi elimizle kendi sonumuzu getiriyoruz. İşte bu da bir yerden başlamak lazım. En güzel başladığı yer çocuklar ev okullarla başlamak lazım. Menzil ne kadar uzak olursa olsun her şey bir adımla başlar. Sıfır Atık Projesiyle bir pet şişeyle bir şey olmaz, naylon poşetle bir şey olmaz demiyoruz. Bunlardan çok şey oluyor. Temiz çevre ve milli ekonomiye katkı olması adına güzel çalışma oldu.” diye konuştu.


Gün boyu devam eden etkinlikte tonlarca çöp toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:48
  1. doğa

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