0553 313 94 23

Erzincan’da sera yatırımları artıyor

Erzincan’da son yıllarda gelişmeye başlayan seracılık sektöründe yatırımlar devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
Erzincan’da sera yatırımları artıyor

Erzincan’da son yıllarda gelişmeye başlayan seracılık sektöründe yatırımlar devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında yeni bir sera daha Erzincan’da faaliyete geçirildi.


Üzümlü ilçesine bağlı Denizdamı Köyünde Fikri Canbaba tarafından kurulan sera 6 bin metre kare arazi üzerinde kuruldu. KKYDP programı kapsamında kurulan seraya Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 50 oranında hibe desteği sağladı. Bakanlıktan sağlanan 150 bin TL’lik hibe desteği ile birlikte seranın toplam maliyeti 300 bin lirayı geçti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Denizdamı Köyünde kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran Fikret Canbaba’ya tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle seracılık sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.


Erzincanlıların Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, "Tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir" diye konuştu.


Denizdamı Köyünde sera kuran Fikret Canbaba ise desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bafralı tütün üreticileri destek bekliyor
    1. Bafralı tütün üreticileri destek..
    2. Altındağ’da ilkler yaşanıyor
    3. (Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan..
    4. (Özel) Kaza yapan motosikletlinin..
    5. ABD’de yaptırım toplantısı! Dolarda..
    6. Vali Yazıcı “Herkesi bu eserleri..
    7. Bu dava emsal teşkil edecek
    8. (ÖZEL) “Bereket” isimli kuru yük..
    9. Şehit emanetleri Bünyan’da sergileniyor
    10. Serbest piyasada döviz açılış..
    11. BMC, rekor artışla devler listesinde
    12. Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan..
    13. Erol Bedir Avusturya’da
    14. Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı
    15. Kritik F-35 açıklaması! Türkiye için..
    16. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    17. Jandarmanın uyuşturucu operasyonu..
    18. Shane Larkin, Anadolu Efes’te kaldı
    19. GÜNDEM / 24 Temmuz 2019
    20. Cenazeden dönüyorlardı... Feci kaza!..
    21. Uluslararası gözetim şirketi statüsü..
    22. Trabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında..
    23. Gözlerinize inanın! Evet, muzu..
    24. Erzincan’da sera yatırımları artıyor
    25. 24.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. (Özel) Yaz tatilindeki sosyal..
    27. Payasspor’dan 10 transfer
    28. Şehit Ömer Halisdemir’in ismini..
    29. Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak..
    30. Kara yollarında durum
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS