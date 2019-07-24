Erzincan’da sera yatırımları artıyor

Erzincan’da son yıllarda gelişmeye başlayan seracılık sektöründe yatırımlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında yeni bir sera daha Erzincan’da faaliyete geçirildi.

Üzümlü ilçesine bağlı Denizdamı Köyünde Fikri Canbaba tarafından kurulan sera 6 bin metre kare arazi üzerinde kuruldu. KKYDP programı kapsamında kurulan seraya Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 50 oranında hibe desteği sağladı. Bakanlıktan sağlanan 150 bin TL’lik hibe desteği ile birlikte seranın toplam maliyeti 300 bin lirayı geçti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Denizdamı Köyünde kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran Fikret Canbaba’ya tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle seracılık sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Erzincanlıların Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, "Tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir" diye konuştu.

Denizdamı Köyünde sera kuran Fikret Canbaba ise desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.