Erzincan’da seçmen sayıları belli oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Erzincan’da oy kullanacak seçmen sayıları ile sandık sayıları belirlendi. Yapılacak seçimde 974 sandıkta 158 bin 930 seçmen oy kullanacak.

Yerel seçime sayılı günler kala Erzincan’da oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. Alınan bilgilere göre, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Erzincan genelinde kurulacak 974 sandıkta toplam 158 bin 930 seçmen oy kullanacak.

SEÇMEN SAYISI AZALDI

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki rakamlar incelendiğinde Erzincan genelindeki seçmen sayısının 3 bin 238 kişi azaldığı belirlendi. Erzincan Merkez’de İliç, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde bir önceki seçime göre seçmen sayısının azaldığı belirlenirken, Kemah, Refahiye Üzümlü, Otlukbeli, Kemaliye ilçesindeki seçmen sayıları bir önceki seçime göre artış gösterdi.

SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Erzincan ve bağlı ilçelerin sandık ve seçmen sayıları da şöyle oluştu. Merkez: 373 sandıkta 103 bin 487 seçmen, Refahiye ilçesinde 132 sandıkta 9 bin 487 seçmen, Kemah ilçesinde 87 sandıkta 6 bin 156 seçmen, İliç ilçesinde 70 sandıkta 7 bin 122 seçmen, Kemaliye ilçesinde 73 sandıkta 4 bin 489 seçmen, Tercan ilçesinde 109 sandıkta 12 bin 717 seçmen, Üzümlü ilçesinde 58 sandıkta 10 bin 212 seçmen, Çayırlı ilçesinde 57 sandıkta 6 bin 766 seçmen ve Otlukbeli ilçesinde 15 sandıkta bin 784 seçmen olarak belirlendi.

BİR ÖNCEKİ SEÇİM SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI

Erzincan’da 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki seçmen ve sandık sayıları ise şu şekildeydi; Merkez 366 sandıkta 106 bin 890 seçmen, Refahiye ilçesinde 132 sandıkta 8 bin 850 seçmen, Kemah ilçesinde 86 sandıkta 5 bin 934 seçmen, İliç ilçesinde 67 sandıkta 6 bin 332 seçmen, Kemaliye ilçesinde 78 sandıkta 4 bin 10 seçmen, Tercan ilçesinde 103 sandıkta 12 bin 11 seçmen, Üzümlü ilçesinde 52 sandıkta 9 bin 360 seçmen, Çayırlı ilçesinde 57 sandıkta 6 bin 890 seçmen ve Otlukbeli ilçesinde 14 sandıkta bin 891 seçmen bulunuyordu.