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Erzincan’da rüzgâr uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
Erzincan’da rüzgâr uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Erzincan’da kuvvetli rüzgâr bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimler parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan’da kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgâr uyarısı:


Erzincan’da kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgâr beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç devrilmesi, çatı uçması vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ardahan ve Erzurum’da 15, Erzincan ve Tunceli’de 20, Ağrı’da 18, Iğdır’da 26 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 38, Kars ve Erzincan’da 32, Tunceli ve Ağrı’da 36, Erzurum’da 29 ve Ardahan’da 28 derece olacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
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