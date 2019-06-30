Erzincan’da rüzgar uyarısı Doğu Anadolu Bölgesi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek Erzincan çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek Erzincan çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdırve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum’un batısı ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/s) rüzgâr esmesi bekleniyor.

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