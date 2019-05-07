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Erzincan’da Ramazan Akşamları Programları başladı

Erzincan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ramazan boyunca sürecek etkinlikler başladı.

07 Mayıs 2019 Salı 14:21
Erzincan’da Ramazan Akşamları Programları başladı

Erzincan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ramazan boyunca sürecek etkinlikler başladı. Millet Kıraathanesi arkasında devam eden etkinliklerin ilki Ramazan’ın 1. günü gerçekleşti.


Erzincan’da Ramazan Akşamları adlı programların açılışı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un ve MHP İl Başkanı Salih Aksu’nun katılımı ile gerçekleşti.


Kur’an tilavetiyle başlayan programın ardından bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan’ımız maneviyatın temel taşlarının oluşturduğu bir il. Terzibaba’da Mezarlık ziyareti yaptığımızda manevi büyüklerimizin orada mihenk taşı gibi durduğunu hep birlikte görmekteyiz. Karşısında şehitliğimizin bir yukarısında Pir-i Sami Hazretlerine ait olan yerlere baktığımızda maneviyatın buram buram koktuğu bir şehrin mensupları olarak elbette ki Ramazan akşamlarımızı canlı ve ruhuna uygun olarak kutlamak niyeti ile buradaki etkinlikleri oluşturmak üzere değerli arkadaşlarım görev ve sorumluluk bilinci içinde gereğini yapmıştır. Erzincanlı gerçekten manevi ruh olarak dünyada ki bütün İslam aleminin acılarını yüreğinde hisseden bir yapısı var. Geçen yıl Eritre ve Keşmir gibi İslam aleminin sıkıntılar yaşadığı bölgelere tırlar dolusu yardım göndererek onlara kendi varlıklarını devam ettirebilmeleri için yardım elini uzatan ilk şehirler arasında. Bunun için Erzincan’ımız da böyle manevi günlerde bir arada olmanın hepimizi huzurlu kılacağını bildiğimiz için iftar çadırlarımızda iftar sofralarımızda bir araya gelerek ve teravihi müteakiben burada bu canlılığı sağlayarak inşallah bir aylık sürecimizi doldurmuş olacağız” dedi.


Konuşmanın ardından Erzincan Belediyesi Mehter takımı sahne aldı. Başkan Aksun etkinlik alanında ki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:21
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