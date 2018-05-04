Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzincan'da protokol yağmur duasına çıktı

Erzincan'da, Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un katılımıyla yağmur duası edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:29
Erzincan'da protokol yağmur duasına çıktı

Kentte kış aylarında kar, ilkbaharda ise yağmur yağmaması, uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağmur duasına çıkılması kararlaştırıldı.

Yağmur duası için Erzincan Vali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, AK Parti İl Başkanı Cavit Şireci ile çok sayıda vatandaş cuma namazı öncesi Terzi Baba Mezarlığı'nın girişinde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Karabayır, salavatlar ve tekbirler eşliğinde yağmur duası etti. 

Katılımcılar daha sonra aynı alandaki mescidin yanında cuma namazı kıldı.

Müftü Karabayır, cuma hutbesinde de yağmur duası etti. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:29
  1. Erzincan Valisi Ali Arslantaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan gemisi çarpıştı
    1. Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan..
    2. İşte Cumhur İttifakı protokolü
    3. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
    4. Manchester United'ın yıldızı..
    5. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
    6. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
    7. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
    8. Antep fıstığı altınla yarışacak!
    9. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
    10. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
    11. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
    12. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
    13. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
    14. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
    15. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
    16. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
    17. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
    18. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
    19. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
    20. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
    Kuveyt Türk
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı