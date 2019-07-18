Erzincan’da polise mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs gözaltına alındı
Erzincan’da trafik polislerine mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı.18 Temmuz 2019 Perşembe 15:13
Erzincan’da trafik polislerine mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı.
Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uygulama yapan trafik ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücünün ve yanındaki şahsın alkollü olduğunu fark eden trafik polisleri cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine taşkınlık çıkararak polislere mukavemette bulunan 2 şüpheli, takviye asayiş ekiplerinin de gelmesiyle orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Polislerin şikayeti üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli yasal işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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