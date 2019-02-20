Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Ö.F.O. (19) idaresindeki 53 AS 776 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı Sağlık Bilimleri Fakültesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kaplan'a (50) çarptı. Ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası Kaplan'ın, Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde işçi olarak çalıştığı, kazanın ise Kaplan'ın evinden işine giderken meydana geldiği belirtildi.



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