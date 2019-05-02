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Erzincan’da otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Erzincan demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacak.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:18
Erzincan’da otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Erzincan demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacak.


Erzincan Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:


“Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 02 Mayıs-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacaktır.


İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.


Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.


Sivas - Erzincan il sınırlarını kapsayan İliç ve Kemah arasındaki hat kesimi ve istasyonlar için 14 Mayıs 2019 tarihinde, Erzincan il sınırlarını kapsayan Kemah-Erzincan-Çadırkaya arasındaki hat kesimi ve istasyonlar için 15 Mayıs - 16 Mayıs 2019 tarihlerinde, Erzincan - Erzurum il sınırlarını kapsayan Çadırkaya-Aşkale arasındaki hat kesimi ve İstasyonlar için ise 17 Mayıs 2019 tarihinde ilaçlama çalışması yapılacaktır.”

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:18
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